Rutte en De Jonge houden opnieuw persconferentie over coronavirus

nieuws

Er vindt dinsdagavond opnieuw een persconferentie plaats over de bestrijding van het coronavirus. Premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid willen de bevolking nogmaals waarschuwen. Dat meldt de NOS.

Aanleiding voor de nieuwe persconferentie zijn de cijfers van het aantal besmettingen. Rutte en De Jonge willen in het kader daarvan de bevolking nog eens waarschuwen dat iedereen zich aan de regels moet houden. Gebeurt dit niet dan zullen er anders mogelijk nieuwe maatregelen nodig zijn. Twee weken geleden vond de eerste persconferentie plaats sinds de start van de zomervakantie. Rutte liet toen weten dat het virus bezig is aan een gevaarlijke opmars. De premier richtte zich daarbij specifiek tot de jongeren dat het belangrijk is om de regels te handhaven.

Ook werd toen bekend gemaakt dat er nieuwe maatregelen gingen gelden voor de horeca met het achterlaten van naam- en contactgegevens. Nieuwe maatregelen worden er nu niet verwacht. De persconferentie begint dinsdagavond om 19.00 uur.