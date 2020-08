Rust in augustus in het Noorderplantsoen

nieuws

Noorderplantsoen, zaterdagavond. Foto: Denise Humalda

Het is dertig jaar geleden dat het zo rustig was in augustus in het Noorderplantsoen. Zonder corona zou dit weekend het drukste weekend van Noorderzon geweest zijn.



Andere jaren zijn grote delen van het park in de zomer weken in bezit genomen voor de opbouw, het festival zelf en de afbouw van Noorderzon. Nu heerst er ruimte en rust.

Het Noorderzon vervangende Noorderzomer heeft deze zomer zes weken op allerlei locaties tot veel kleinschalige hoogwaardige en uitverkochte activiteiten geleid.