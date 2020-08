RUG: ‘Klacht over proefschrift Ad van Liempt ongegrond’

nieuws

Foto: Ziko via WikiMedia Commons (CCY 2.0)

Volgens het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) heeft Ad van Liempt zich met zijn proefschrift ‘Gemmeker; commandant van kamp Westerbork’ niet schuldig heeft gemaakt aan een schending van de wetenschappelijke integriteit. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen vrijdagmiddag.

Wel adviseert het LOWI aan Van Liempt om de onzorgvuldigheden in het proefschrift te herstellen. Het College van Bestuur van Rijksuniversitet Groningen neemt het advies van het LOWI over. Het verklaart de klacht, die in augustus vorig jaar werd ingediend door Bart Droog, ongegrond.

Van Liempt promoveerde op 9 mei 2019 op de biografie Gemmeker; commandant van kamp Westerbork. Daarna trok ook gepensioneerd historicus Rudolf Dekker het ‘wetenschappelijke gehalte’ van het proefschrift van Van Liempt in twijfel. Daarop publiceerde hij half september zijn boek Plagiaat, nivellering en de Tweede Wereldoorlog.