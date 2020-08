RUG-studenten bouwen hut uit steentijd na in Lelystad

nieuws

Foto: Archeologisch Openluchtmuseum Swifterkamp

Deze week bouwen studenten van de Rijksuniversiteit Groningen een hut na uit het midden van de steentijd. Deze wordt gebouwd op basis van inzichten uit een opgraving van een soortgelijke hut in Kampen.

De hut moet de beeldvorming van archeologen over de leefwijze van mensen in deze periode in een nieuw daglicht stellen. In voorgaande zomer bouwden studenten, leden van de Werkgroep Experimentele Archeologie Groningen, ook al dergelijke hutten op het terrein van het Archeologisch Openluchtmuseum Swifterkamp in Lelystad. Dit jaar worden voor het eerst bouwgegevens gebruikt uit een opgraving in Nederland. Deze werd in 2017 nabij Kampen gedaan.

De studenten en het museum houden dagelijks een overzicht van de werkzaamheden bij op Facebook. Ze zijn te volgen via de pagina van het Archeologisch Openluchtmuseum Swifterkamp.