RUG: ‘Dit jaar zeker geen tenten voor studenten zonder kamer’

Foto: Jacob de Vries

Volgens de Rijksuniversiteit Groningen worden er dit jaar zeker geen tenten opgebouwd om studenten zonder kamer op te vangen. Dat laat de universiteit maandag weten op Twitter.

Door de uitbraak van de coronacrisis en de herstructurering van het onderwijs die daarop volgde, is het voor veel studenten nu minder aantrekkelijk om naar de plaats waar ze studeren te verhuizen. Er zijn minder fysieke college’s in de week en er is meer online onderwijs.

Volgens een woordvoerder van de Hanzehogeschool komen internationale studenten nu niet allemaal in één keer naar Groningen, maar druppelen ze binnen. De druk op de kamermarkt is daardoor lager, zo laat de school weten aan het Dagblad van het Noorden.

De noodopvang voor studenten is nog niet geopend. Ook op Kamernet zijn nog voldoende woonruimtes beschikbaar.

En daarom dus zeker geen grote tenten dit jaar 😊 — University Groningen (@univgroningen) August 24, 2020