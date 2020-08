Rook barbecue trekt zorgcentrum binnen en laat rookmelders afgaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest woensdagavond in actie komen voor een mogelijke brand in het Platina Zorgcentrum aan de Platinalaan in de Groningse wijk Vinkhuizen.

De melding van de brand kwam rond 20.15 uur binnen. Omdat het om een zorgcentrum gaat werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. “Aanvankelijk was de melding dat er brand woedde in het pand”, vertelt Johan Bosklopper van de Groninger brandweer. “Na aankomst zijn we direct een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat er naast het gebouw, of in de buurt van het gebouw, gebarbecued werd. De rook hiervan was het gebouw binnengedrongen waarop de brandmeldinstallatie geactiveerd werd. Uiteindelijk bleek er dus niets aan de hand te zijn.”

Maar wat kun je doen om zoiets te voorkomen?

“Barbecueën is ontzettend leuk en gezellig. Maar let altijd op de veiligheid. Als je een wegwerp-barbecue hebt gekocht en je hebt in je tuin gebarbecued, laat de barbecue dan rustig een nacht staan om af te koelen. Gooi het niet direct weg in een container want dan bestaat de kans dat het gaat smeulen of branden.”

En zo’n barbecue, kun je die overal neerzetten?

“Nee. Je ziet op dit moment dat de bovengrond al behoorlijk droog is. De vocht is er uit weggetrokken. Als je gaat barbecueën, zet het apparaat dan op een stevige ondergrond en niet op een ondergrond dat snel in de brand kan geraken. Daarnaast is het belangrijk dat de barbecue niet scheef staat. Het zijn een aantal simpele tips, maar als je deze opvolgt dan weet je ook zeker dat je een leuke avond hebt.”

Een filmpje van brandweer Groningen waarbij John Havinga een aantal tips geeft