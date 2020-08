Robben speelt een half uur mee in oefenpot tegen Almere City (1-1)

sport

Foto: FC Groningen via Twitter (@fcgroningen)

Arjen Robben heeft zaterdag zijn rentree gemaakt voor FC Groningen, tijdens het oefenduel bij Almere City. Robben speelde een half uur mee. De wedstrijd eindigde in 1-1.

De 36-jarige Robben startte in de basis, maar deed het voor zijn doen rustig aan. Hij gaf zelf aan dat de echte wedstrijdvorm er nog lang niet is. Er wordt geen enkel risico genomen met de 96-voudige international, die ruim een jaar niet meer gespeeld heeft..

Kort voordat Robben werd gewisseld, kwam Almere City, uitkomend in de Eerste Divisie, op voorsprong door een doelpunt van Faris Hammouti. Hij kopte raak uit een corner. Robben’s vervanger Ramon Pascal Lundqvist zorgde kort voor rust voor de gelijkmaker. Het was een Zweeds onderonsje: Lundqvist kopte de bal in het net na een prima voorzet van Gabriel Gudmundsson.

Na rust had FC Groningen het betere van het spel, maar ook Almere City kreeg kansen. Doelman Sergio Padt was echter op zijn hoede. Naast Robben speelden ook de nieuwe krachten Dankerlui en Dammers een groot deel van de wedstrijd mee. Gescoord werd er evenwel niet meer.