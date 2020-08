Robben ontbreekt bij oefenwedstrijd tegen Werder Bremen

sport

Foto: Joris van Tweel

De selectie van FC Groningen vertrekt donderdag naar Duitsland voor een oefenwedstrijd Werder Bremen. De belangrijkste nieuwe aanwinst van de club, Arjen Robben, stapt samen met vijf andere spelers niet op de bus.

Een half uur in de oefenwedstrijd tegen Almere City is tot nu toe de enige wedstrijdspeeltijd die de 36-jarige Bedumer in de benen heeft voor het aankomende seizoen. Over twee weken speelt FC Groningen zijn eerste Eredivisieduel van het seizoen tegen PSV. Alle voorbereiding van Robben is gericht op deze wedstrijd.

Volgende week sluiten de Groningers de voorbereiding op het seizoen 2020/2021 af met een oefenwedstrijd tegen een andere Duitse Bundesligaclub. Arminia Bielefeld komt zondag 6 september op bezoek in het Hitachi Capital Mobility Stadion.