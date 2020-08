‘RIVM moet nogmaals kijken naar regels op middelbare scholen’

nieuws

Het RIVM moet nogmaals kijken of de huidige coronamaatregelen op middelbare scholen voldoende zijn. Die oproep doet de VO-raad maandagavond.

De VO-raad is de koepelorganisatie van de middelbare scholen in Nederland. Behalve kijken of de huidige regels voldoende zijn moet het RIVM ook duidelijkheid geven over het gebruik van mondkapjes. “We krijgen hierover vragen van scholen”, zegt voorzitter Paul Rosenmöller tegen de NOS. “Moeten er gezien de toenemende besmettingen extra maatregelen komen, om hun zorgen weg te nemen? Die vraag ligt nu bij het RIVM.”

Afgelopen week werd duidelijk dat een aantal scholen in Nederland toch gebruik gaan maken van een mondkapjesplicht. Het gaat om twee middelbare scholen in Assen en in Hilversum en een mbo-instelling in Leeuwarden. De VO-raad wil dat daar ook naar gekeken wordt. En dan specifiek naar de drukke situaties als leswisselingen waarbij veel leerlingen en leraren tegelijkertijd onderweg zijn. Dat de regels van school tot school verschillen vindt Rosenmöller niet prettig. “We zien dat enkele scholen mondkapjes invoeren, en willen een zo eenduidig mogelijk beleid. Verschillen tussen scholen leiden tot verwarring.”

De VO-raad hoopt dat het RIVM snel met antwoorden komt nu in het Noorden deze week de scholen weer begonnen zijn.