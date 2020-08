Ring zuid weer helemaal open voor verkeer

nieuws

De ring zuid tussen het Julianaplein en de afrit Europaweg is weer open voor het verkeer. Sinds donderdagavond was één rijstrook op de zuidbaan afgesloten voor een belastingsproef.

Ter hoogte van het viaduct over het Oude Winschoterdiep werd met zware vrachtwagens een belastingsproef uitgevoerd. Daaruit bleek dat het viaduct veilig is. Daarom is de rijbaan sinds zondagochtend 5.00 uur weer open voor het verkeer.

Donderdagavond bleek uit monitoringsgegevens dat het westelijke landhoofd van het viaduct over het Oude Winschoterdiep enigszins verzakt was. Om onderzoek hiernaar te doen werd de rechter rijstrook afgezet. Er zijn grote zakken zand geplaatst om de constructie te ondersteunen, en holle ruimtes werden geïnjecteerd met beton. De belastingsproef werd uitgevoerd door met vier zware vrachtwagens met een gezamenlijk gewicht van 200 ton, langzaam over het viaduct te rijden. Het effect bleef zeer beperkt en ruimschoots binnen de veiligheidsmarges.