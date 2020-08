Rik van Niejenhuis wordt directeur vereniging Groninger Dorpen

nieuws

Rik van Niejenhuis wordt per 1 oktober de nieuwe directeur van de vereniging Groninger Dorpen. De vereniging wil zich daarmee verder professioneel ontwikkelen.

Groninger Dorpen is de koepelorganisatie van dorpsbelangenorganisaties, buurt-, dorpshuizen en andere organisaties die actief zijn in de provincie. Haar missie is het behouden en versterken van de leefbaarheid in dorpen voor alle inwoners, zodat zij invloed hebben op de toekomstige ontwikkelingen in hun dorp.

Rik van Niejenhuis is opgegroeid in Garrelsweer, studeerde planologie in Amsterdam en heeft werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, leefbaarheid, zorg en welzijn bij diverse gemeenten. Hij woont nu weer met zijn gezin in Groningen. Hij is ook gemeenteraadslid voor de PvdA.

De nieuwe directeur heeft er zin in. “Veel dorpen staan voor uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, welzijn, voorzieningen en natuurlijk de gevolgen van de bevingen door de gaswinning. De mensen van Groninger Dorpen staan altijd en onafhankelijk de dorpen bij. Er zijn veel kansen voor de Groninger dorpen, dat verdient onze aandacht.”