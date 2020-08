Rijtoer paardenwagens donderdag door binnenstad

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De rijtoer met “paardenwagens” dwars door de Stad op donderdag 27 augustus gaat door. Dat melden de mensen van de met sluiting bedreigde drafbaan Groningen.

De pikeurs (in pak) verzamelen zich donderdag om 11.00 uur op het stalterrein in het Stadspark. Een half uur later zet de stoet van eigenaar Willem van der Bij zich in beweging. Via de Paterswoldseweg, langs de ‘drafkroeg’ Café Bolhuis, gaat de stoet richting Zuiderdiep en Oosterstraat.

Het lint met versierde platte wagens gaat vervolgens naar de Grote Markt. Daar wordt circa een uur lang gestopt, waarbij pikeurs de flyers “Behoud Drafsport” uitdelen aan de Stadjers. Rond 13.30 uur gaat de stoet terug naar de drafbaan, via de Turfsingel en de Westerhaven.

De rijtoer heeft alles te maken met de plannen van de gemeente om een eind te maken aan de draverijen in het Stadspark, ten faveure van grootschalige muziekevenementen.