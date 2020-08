Rijtoer door binnenstad voor behoud drafbaan in Stadspark

nieuws

Foto: Mike Weening

Een rijtoer met versierde platte wagens en paardentrailers trok donderdagochtend door de binnenstad van Groningen. De toer is een protestactie, om het verzet tegen het verdwijnen van de drafbaan in het Stadspark kracht bij te zetten.

Tekst gaat verder onder de video

Video: Evert Janse

Om 11.30 uur zette de stoet, van eigenaar Willem van der Bij, zich in beweging op de Concourslaan. Via de Peizerweg werd koers gezet naar het Zuiderdiep. Via de Oosterstraat ging de stoet langs de Grote Markt en het Raadhuis. Op de Grote Markt staat de stoet circa een uur lang stil.

Tekst gaat verder onder de foto



Foto: Evert Janse

Langs de route en op de Grote Markt deelden de pikeurs (in hun koersoutfit) flyers uit aan voorbijgangers. Daarin roept het bestuur van de drafbaan Groningers op om de petitie, opgezet door de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen, te ondertekenen. Deze is inmiddels voorzien van meer dan 3.700 handtekeningen.

Foto: Mike Weening