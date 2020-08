Rijkswaterstaat: “Spring niet van een brug het water in”

nieuws

Rijkswaterstaat roept mensen zondagmiddag op om niet van bruggen het water in te springen. Behalve dat het verboden is, is het ook nog eens levensgevaarlijk.

“Met het heerlijke zomerweer is het erg verleidelijk om van een brug of sluis het water in te springen”, laat Rijkswaterstaat weten. “Maar doe dit niet. Het is levensgevaarlijk. Bruggen kunnen hoger zijn dan je denkt en je ziet geen voorwerpen onder water. Daarnaast kun je ineens te maken krijgen met onverwacht aankomende schepen.”

Rijkswaterstaat wijst er op dat het verboden is om te zwemmen in de vaargeul van rivieren en kanalen, in de buurt van wacht- of afmeerplaatsen van schepen, in de routes van veerponten, bij sluizen, in en rond havens en in snelvaartgebieden. Om veilig te zwemmen in natuurwater kun je de website zwemwater.nl bezoeken.