“Rijkswaterstaat neemt tegenstanders nieuwe Gerrit Krolbrug niet serieus”

© Bob de Vries

De leden van de participatiegroep die mocht meedenken over de vervanging van de Gerrit Krolbrug voelen zich niet serieus genomen door Rijkswaterstaat.

De groep vreest dat de belangen van de scheepvaart zwaarder wegen dan die van de meer dan 15 duizend fietsers en wandelaars die dagelijks de brug nemen. Volgens de participatiegroep wordt de brug zó hoog dat veel mensen moeite met de klim zullen hebben.

In een brief op de website van de bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh staat dat de groep geschrokken is van de eenzijdige nadruk op de belangen van scheepvaart. Rijkswaterstaat wil dat de brug 5,5 meter hoog wordt. Daarvoor moet een deel van de Korreweg, Ulgersmaweg en het Heerdenpad flink verhoogd worden – ook langs de huizen. De participatiegroep, bestaande uit leden van bewonersorganisaties in de buurt, vindt 4 meter voldoende, maar die variant zou niet serieus beoordeeld zijn.