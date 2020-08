Rijksstraatweg in Haren afgesloten wegens asfalteringswerkzaamheden

nieuws

foto: GALERIEopWEG / Flickr.com

De Rijksstraatweg in Haren krijgt de komende dagen nieuw asfalt. Vanwege de werkzaamheden is de weg op een aantal momenten afgesloten.

Volgens de gemeente Groningen beginnen de werkzaamheden maandagochtend om 07.00 uur. Tussen de kruising met de Molenweg en de Emmalaan is de weg afgesloten. Gestart gaat er worden met freeswerkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden is er geluidsoverlast mogelijk. Het frezen zal rond 14.00 uur afgerond worden. Daarna gaat de weg weer open maar krijgt het verkeer wel te maken met een snelheidsbeperking.

Op dinsdag 1 september wordt de weg vanaf 07.00 uur opnieuw afgesloten. Dan gaat de aannemer een nieuwe asfaltlaag inclusief markering aanbrengen. De verwachting is dat de weg vanaf 14.00 uur weer begaanbaar is. Tijdens de afsluiting is er een omleiding voor het doorgaande verkeer. Het laden en lossen bij de winkels is op maandag mogelijk, op dinsdag niet.