Rijdt de Lelylijn Groningen straks voorbij? “We waggelen als laatste wagonnetje er achteraan”

Foto: Rob Dammers - Gilze-Rijen NSR 186 027-IC 1139-186 025 Eindhoven, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189571

Het College van Gedeputeerde Staten heeft een te afwachtende houding rond de komst van de Lelylijn. De fractie van Groninger Belang wil dat het provinciebestuur kleur gaat bekennen.

De Lelylijn is een te realiseren snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Groningen via Emmeloord, Heerenveen en Drachten. In de Provinciale Staten werd eerder dit jaar unaniem een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om door te pakken met de Lelylijn. “De Lelylijn is belangrijk voor de sociaal-economische ontwikkeling van Noord-Nederland”, zegt fractievoorzitter Bram Schmaal van Groninger Belang. “Het aanleggen van deze verbinding verkleint de reistijd tussen de Randstad en het Noorden en vergroot daarmee de bereikbaarheid van Groningen.” Volgens de partij krijgt het Noorden met de spoorlijn een economische impuls.

Behalve in Groningen hebben de plannen ook voor enthousiasme gezorgd in Friesland en Flevoland. “Groninger Belang maakt zich dan ook zorgen over de houding van het College van Gedeputeerde Staten in onze provincie. De gedeputeerde blijft zich om onduidelijke redenen verschuilen achter ‘meer onderzoeken die ze nog wil laten uitvoeren’. Ondertussen dendert deze spreekwoordelijke trein gewoon door, met het Groninger college van GS dat er als een laatste wagonnetje achteraan waggelt.”

De partij wil dat het provinciebestuur kleur bekent en zich hard maakt voor de aanleg van de spoorlijn. “Van uitstel komt vaak afstel. En dat kunnen wij ons in dit dossier niet veroorloven. Wij willen het college dan ook oproepen om niet langer af te wachten, maar een actieve houding aan te nemen en de kar te gaan trekken. De belangen voor onze mooie provincie Groningen zijn groot. Op diverse vlakken. Daar hoort een koplopersrol bij.”