Rijbaan zuidelijke ringweg komende dagen afgesloten vanwege inspectie

nieuws

Foto Andor Heij

Een rijbaan van de zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein en de Europaweg is in ieder geval tot en met komende zondagochtend afgesloten vanwege een inspectie. Dat is donderdagavond bekendgemaakt.

Het gaat om de zuidbaan voor verkeer dat richting Hoogezand rijdt. “Er worden de komende dagen inspecties uitgevoerd aan de weg aan de constructie van de weg”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Ook zal er een belastingproef worden uitgevoerd om de constructie van het viaduct bij het Oude Winschoterdiep te testen. Voor deze test wordt de hele rijbaan richting Hoogezand, tussen het Julianaplein en de afrit Europaweg, in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten.”

Automobilisten richting Hoogezand moeten de komende dagen rekening houden met kleine vertragingen.