Regionale voetbalschool FC Groningen ook in Zuidhorn

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Regionale Voetbalschool van FC Groningen heeft een nieuwe gastheer in de regio gevonden. VV Zuidhorn gaat de talenten in de westelijke regio van het verzorgingsgebied huisvesten.

De voetbalschool moest een nieuwe gastheer zien te vinden, nu VV Roden er na vijf jaar mee stopte. Zuidhorn is komend seizoen één van de vier zogenoemde RVBS-locaties. FC Groningen wil haar gescoute jonge voetballers in hun eigen omgeving laten spelen. Zij krijgen op zondagochtend een extra training in Bedum, Assen, Wildervank en nu dus ook Zuidhorn.

Volgens Byron Bakker, technisch coördinator van de RVBS, is VV Zuidhorn een ambitieuze club waarmee FC Groningen van oudsher een goede band heeft. Dit komt mede door de vele jeugdspelers die in het verleden overstapten naar de opleiding van FC Groningen.

De keus viel op Zuidhorn na een aantal gesprekken met diverse amateurclubs. “Vanwege de ligging, faciliteiten en ook het draagvlak binnen de vereniging,” aldus Bakker. “Met de locatie Zuidhorn kunnen we de voetballers in het westelijke deel van het verzorgingsgebied en ook het oosten van Friesland goed bedienen. ”Bovendien zijn de faciliteiten op het sportpark in Zuidhorn goed en is er groot draagvlak binnen de club.”