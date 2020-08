Rechtbankboom is ziek en wordt gekapt.

Al meer dan honderd jaar torent de oude rode beuk boven het binnenplein van de Rechtbank bij het Guyotplein uit. Maar daar komt dinsdag een einde aan. De boom is ziek.

De boom lijdt aan een vernietigende schimmel. Het gevaar is dat de boom zou kunnen omvallen en daarbij huizen zou kunnen beschadigen. Boomverzorger Cheron Fokkers ”Dit is een rode beuk, die heeft een reuzenzwam aan de onderkant van de stam. Die tast als het ware de lijmstof aan in de stam en de wortels. Waardoor die kans heeft om om te vallen bij een windstoot”.

De Rechtbank Noord-Nederland vindt het jammer dat de beuk moet wijken, maar er komt een nieuw exemplaar voor terug.