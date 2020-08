Raadsfracties vragen debat aan over situatie horeca en evenementenbranche

De SP en andere raadsfracties hebben een debat aangevraagd over de onzekere financiële situatie van de horeca, de aanleiding is een petitie van de Nachtraad.

De Nachtraad is een petitie gestart vanwege het onzekere toekomstperspectief voor de evenementen en horecasector door de coronacrisis. Ze willen onder andere een financieel noodpakket en een compensatieregeling voor de horecazaken die niet open kunnen. De SP ondersteunt de petitie en heeft samen met andere partijen een debat aangevraagd.

”De SP vindt dat de burgemeester meer in de bres moet springen en met de horeca druk uitoefenen hiervoor,” zegt Fractievoorzitter Jimmy Dijk. Volgens Dijk is de huidige financiële regeling niet voldoende. Door de dalende omzet is het lastiger voor horeca en nachtclubs om overeind te blijven. ”Dat kunnen de meeste horecazaken een maand of drie volhouden, maar daarna hebben ze zo ingeteerd op hun reserves. Dan houdt het een keer op.”