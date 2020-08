Raadscommissies nieuwe stijl: ‘Beeldvormende bijeenkomst’ over drafbaan op ‘Politieke Woensdag’

nieuws

Foto Andor Heij. Drafbaan

De Groningse gemeenteraad houdt aanstaande woensdag een bijeenkomst over de drafbaan in het stadspark. Inwoners kunnen raadsleden laten weten wat zij van de plannen van het college van B&W voor het evenemententerrein Drafbaan Groningen vinden.

‘Politieke Woensdag’ is de nieuwe naam voor de woensdag, de dag in de week dat alle activiteiten van de Groninger gemeenteraad plaatsvinden. De Politieke Woensdag is ingevoerd per 1 augustus. De belangrijkste wijziging: het verdwijnen van het oude commissiestelsel. Tot nu toe waren de raadsleden verdeeld over vijf themacommissies. Die vergaderden elk minstens één keer per maand over de onderwerpen van hun portefeuille. Vanaf nu zijn er per onderwerp bijeenkomsten met een vaste begin- en eindtijd. Dat kunnen zogeheten beeldvormende of meningsvormende bijeenkomsten zijn.

Voor plannen voor de drafbaan houdt de raad woensdag 26 augustus een aparte beeldvormende bijeenkomst. Die is van 20.00 tot 21.00 uur aan de Radesingel. B&W willen de huurovereenkomst met drafsportvereniging KHRV opzeggen en de drafbaan volledig tot een evenemententerrein ontwikkelen. Insprekers voor deze bijeenkomst over de drafbaan – en ook inwoners die op de tribune willen zitten – dienen zich bij de griffie aan te melden, uiterlijk 24 uur van tevoren. Dat kan met een telefoontje (050 367 77 02) of mailtje (griffie@groningen.nl) naar de griffie. Inspreken is fysiek èn digitaal mogelijk.