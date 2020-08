Quarantaineplicht gaat volgende week nog niet in

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

De verplichte quarantaine voor mensen die in het bron- en contactonderzoek van de GGD’en naar voren komen als mogelijk besmet gaat volgende week nog niet ingevoerd worden. Dat is woensdagmiddag duidelijk geworden tijdens een debat in de Tweede Kamer over de coronamaatregelen.

Dinsdagavond liet minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid weten dat mensen die in het bron- en contactonderzoek naar voren komen als mogelijk besmet verplicht in quarantaine zouden moeten. Hetzelfde zou gelden voor mensen die terugkomen uit oranje gebieden. Binnen de wet zou hier ruimte voor zijn om dit uit te kunnen voeren. De bedoeling was dat de maatregel aanstaande maandag in zou gaan. In het debat liet De Jonge echter weten dat dit komende maandag nog niet gaat lukken, maar dat hier over een aantal weken op wordt teruggekomen. Reden hiervoor is dat nog duidelijk moet worden gemaakt hoe het Openbaar Ministerie hiermee moet omgaan.

Eerder in de middag lieten verschillende politieke partijen tijdens het debat weten kritisch te zijn op de plannen.