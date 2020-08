Quadrijder raakt gewond bij verkeersongeluk Noorderhaven

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de Noorderhaven is een quadrijder lichtgewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.15 uur nabij het Noorderplantsoen. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Lameris. “Een quadrijder en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Naar alle waarschijnlijk wilde de automobilist een parkeerplaats verlaten maar werd bij deze manoeuvre de quadrijder over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was.”

De bestuurder van de quad is door agenten nagekeken op verwondingen. “Dit viel alleszins mee dat een ambulance niet hoefde te komen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Zowel de auto als de quad raakten beschadigd, de quad ook dusdanig dat deze niet meer verder kon rijden.”