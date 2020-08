Qbuzz neemt aantal oude bussen terug in dienst

nieuws

Foto Andor Heij. Bus Zuiderdiep

Vervoersbedrijf Qbuzz gaat een aantal oude bussen terug in dienst nemen die ruim acht maanden geleden aan de kant werden gezet. Reden hiervoor is dat er een tekort aan gelede bussen is. Dat meldt de website ovnieuwsuitgroningen.nl.

Het gaat om vier Mercedes-Benz Citaro’s die tot december vorig jaar op de paarse Q-link-lijnen reden. De bussen werden bij de intrede van de nieuwe concessie aan de kant gezet omdat ze niet aan eisen van OV-bureau voldeden. Sinds afgelopen maandag rijdt Qbuzz in Groningen en Drenthe met een speciale basisdienstregeling. Deze dienstregeling is ontworpen vanwege de coronacrisis en kent flink wat wijzigingen ten opzichte van de dienstregeling zoals die in december werd ingevoerd. Op een flink aantal lijnen is men gaan rijden met grotere bussen.

Door deze keuze is er meer geleed-materieel nodig waarbij men nu een beroep doet op de vier oude bussen. De bussen zullen op verschillende lijnen worden ingezet.