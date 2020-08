PvdD stelt vragen over dak- en thuislozen bij Overwinningsplein

nieuws

De Partij voor de Dieren stelt het gemeentebestuur schriftelijke vragen over een toename van overlast van dak- en thuislozen en verslaafden rond het Overwinningsplein.

De partij hoorde dit van diverse bewoners en ondernemers. De overlastgevers zouden in de bosjes achter het voormalige KPN-gebouw aan de Henri Dunantlaan verblijven. Ze zouden vooral overlast veroorzaken rond de supermarkt en Immanuelkerk. Er is regelmatig sprake van alcoholgebruik, vechtpartijen en winkeldiefstallen. Ook worden kledingcontainers leeggehaald. Mogelijk zijn er ook dealers actief. Volgens de PvdD zijn de wijkagenten op de hoogte. Vorig jaar is de locatie al eens ontruimd.

De Partij voor de Dieren wil weten of het college van deze feiten op de hoogte is, of hierover met de omwonenden wordt gecommuniceerd, en of er maatregelen worden genomen. De partij wil ook graag weten of het college ervoor wil zorgen dat deze dak- en thuislozen worden opgevangen.