PvdA wil vijf miljard investeren in Lelylijn

Foto Andor Heij

De fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet vijf miljard euro opzij zet om een snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen aan te leggen. Dat staat in het ‘corona-reddingsplan’ dat de partij maandag naar buiten bracht.

In totaal wil de fractie zo’n vijftig miljard gaan investeren. Een deel daarvan moet gaan naar de bestrijding van het coronavirus, maar tien procent van het totaalbedrag moet volgens de fractie naar de Lelylijn gaan. De Lelylijn is onderdeel van een grotere investering van tien miljard euro in infrastructuur voor de langere termijn.

“Het Noorden komt zo economisch een stuk dichter bij de Randstad te liggen, zo schrijft de fractie. “Bedrijven in Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe hebben baat bij de Lelylijn en het wordt aantrekkelijker om in het Noorden te wonen.” De fractie wil het tracé ook doortrekken naar Bremen en Hamburg.