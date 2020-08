PvdA: “We stemmen tegen Diftar, er zijn eerlijkere systemen”

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De fractie van de PvdA gaat in september tegen Diftar stemmen. Volgens de partij zijn er betere en eerlijke systemen. Dat heeft de PvdA zondag laten weten.

Op 9 september gaat de gemeenteraad een beslissing nemen over een mogelijke komst van Diftar. “In wijken met grote huizen met grote tuinen zou Diftar nog wel werken”, zegt raadslid Jan Pieter Loopstra. “Daar is immers genoeg ruimte voor verschillende containers. Maar voor inwoners van de gemeente die in flats en kleinere huizen wonen wordt het lastig. Straks heb je drie afvalbakken op je balkon, of drie kliko’s in je stadstuintje. Er is gewoon geen plek.”

“Ook ouderen gaan meer betalen voor Diftar”

Maar er zijn volgens Loopstra meer nadelen. Mensen met lage inkomens gaan mogelijk meer betalen. “Wie vaak afval in de container gooit, betaalt bovenop het vaste bedrag nog een extra bijdrage. Voor afval van verjaardagsfeestjes en verhuizingen ben je dus duurder uit. Minima moet je niet extra, maar als kan juist minder belasten.” Volgens het raadslid gaan ook veel ouderen meer betalen voor Diftar. “Een volle vuilniszak is zwaar, dus gooi je je zak halfvol in de container. Maar dat is duur, want Diftar rekent hier per storting. Voorstanders van het systeem zeggen dan dat vrijwilligers maar moeten helpen, maar vrijwilligers zijn al zwaarbelast. Wij willen dat ouderen juist hun zelfredzaamheid houden.”

“Extra afvalbakken en voorlichting kom je ook een heel eind”

Tot slot denkt de partij dat het systeem ook nog eens gaat leiden tot vieze wijken. “Om kosten te vermijden zullen sommige mensen afval naast de container of elders in de gemeente dumpen. Uit Enschede weten we wat voor bende dat oplevert.” De PvdA ziet betere mogelijkheden voor afvalscheiding. “Niet dwingend maar vrijwillig. Met extra afvalbakken en voorlichting, onder meer op scholen komen we al een heel eind. Vijftig jaar geleden waren er nog geen glasbakken, nu brengt 90% het glas vrijwillig naar de glascontainer. Zo kan het ook met andere afvalstromen.” Verder stelt de partij voor om het grofvuil weer eens per jaar gratis te laten ophalen. Daarnaast wil de PvdA de huidige kwijtscheldingsregeling verruimen.

