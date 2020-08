Provincie waarschuwt: ‘Ga niet zwemmen bij de Dorkwerdersluis!’

nieuws

Foto: Andor Heij

Rijkswaterstaat en de provincie Groningen roepen Groningers dinsdagmiddag op niet te gaan zwemmen bij de Dorkwerdersluis. Volgens de overheden zijn er op dit moment veel zwemmers die verkoeling zoeken bij de overgang van het Reitdiep naar het Van Starkenborghkanaal.

De Dorkwerdersluis en het terrein eromheen zijn eigen terrein van Rijkswaterstaat. Het is verboden om hier te zonnen of te zwemmen. Naast de Dorkwerdersluis ligt een gemaal van waterschap Noorderzijlvest, dat water inlaat van het Van Starkenborghkanaal naar het Reitdiep. Dit zorgt voor zuiging in het water. Daarnaast is het verboden te zwemmen in het Van Starkenborghkanaal. Dit is gevaarlijk in verband met de schepen die door het kanaal varen.

Rijkswaterstaat en de provincie roepen Groningers op te gaan zwemmen op officiële zwemlocaties. Die zijn te vinden op www.zwemwater.nl of via de zwemwaterapp.