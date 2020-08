nieuws

Foto: Provincie Groningen

De Provincie heeft deze donderdag de handen vol aan de grote waternavel. ‘Vanmiddag hebben onze medewerkers een eiland aan waternavel bij de Meerwegbrug verwijderd’.



De grote waternavel is een zogeheten ‘invasieve exoot’, een plant uit het buitenland die via de tuincentra in onze natuur is terechtgekomen.

De plant groeit snel en zo kunnen er drijvende matten of proppen ontstaan, die voor problemen zorgen in leidingen en gemalen. Ook de scheepvaart en pleziervaart ondervinden hinder.