ProRail: ‘Schade is groot na blikseminslag bij Groningen Europapark’

Foto Andor Heij.

De schade aan de spoorinfrastructuur is groot na de blikseminslag die vrijdagochtend vroeg plaatsvond bij station Groningen Europapark. Dat meldt spoorbeheerder ProRail vrijdagmiddag.

Monteurs werken hard aan de schade, zo meldt ProRail: “Zoals vaker het geval is bij blikseminslag, blijkt bij reparatie van het ene onderdeel dieper in het systeem weer een ander onderdeel kapot te zijn. Het is daarom moeilijk te zeggen wanneer we het treinverkeer weer kunnen opstarten.”

Vooralsnog gaat ProRail er vanuit dat de schade rond 14.30 is hersteld, maar de spoorbeheerder houdt wel een slag om de arm. “Storingen door blikseminslag zijn vaak tijdrovend om op te lossen”, zo schrijft de spoorbeheerder over blikseminslagen op het spoor. “We moeten namelijk alles doormeten om onderdeel voor onderdeel uit te sluiten dat er schade is. Met het blote oog zie je vaak niet direct wat er kapot is.”

De ervaring leert ProRail dat problemen met elektronica na een blikseminslag soms weken later opeens voor nieuwe storingen kunnen zorgen, de zogenaamde ‘spookstoringen’. “Dat is het type dat op de borden van de stations wordt aangeduid met ‘sein en wisselstoring’ en bij ons in de boeken komt als ‘sectiestoring’ of ‘stroomstoring’. Tot weken na een onweersbui blijkt apparatuur het ineens op te geven en raakt het spoor in storing.”