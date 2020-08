ProRail over overstekers bij Esperantokruising: “Ongelooflijk gevaarlijk”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

ProRail vindt het ongelooflijk gevaarlijk dat er toch mensen over de hekken klimmen om de spoorweg bij de Esperantokruising over te steken. De overgang sloot afgelopen april, maar nog steeds lopen mensen er met gevaar voor eigen leven overheen.

“Het is no way mogelijk om over te steken,” zegt woordvoerder Aldert Baas van ProRail. “De hekken maken al duidelijk dat je er niet mag komen. Het is verboden, dat is vastgelegd in de Spoorwet.”

Het is erg gevaarlijk voor de mensen die oversteken. “Daarnaast is het ook enorm hinderlijk voor het treinverkeer. Je dupeert honderden, misschien wel duizenden reizigers.” De overgang werd afgesloten voor een extra spoor tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark. Door de extra treinen werd besloten dat het veiliger was om de spoorwegovergang te sluiten.

Baas snapt wel dat het vervelend is dat mensen om moeten lopen. “Maar kies toch voor de Helperzoomtunnel. Het is tijdelijk, er komt een alternatief maar dat kunnen we nu nog niet realiseren.”