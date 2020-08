Politievoertuig betrokken bij verkeersongeluk in Stad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een videosurveillance-voertuig van de politie is zondagmiddag betrokken geraakt bij een verkeersongeluk op de Westerhaven in de stad Groningen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur ter hoogte van de kruising met de Steenhouwerskade. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Twee voertuigen kwamen met elkaar in botsing. Niemand raakte gewond, wel raakten beide personenauto’s flink beschadigd. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de beide auto’s af te slepen.”

De politie doet onderzoek hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is onbekend of het videosurveillance-voertuig onderweg was naar een melding.