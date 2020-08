Politie zoekt getuigen van mishandeling op Kardinge

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie is op zoek naar een man en een vrouw die maandagmiddag getuige waren van een mishandeling op Kardinge. Dat meldt de politie maandagavond.

De mishandeling vond plaats rond 17.00 uur bij het skatepark aan de Garsthuizermaar. De getuige zag de mishandeling gebeuren en meldde dit bij twee handhavers van de gemeente Groningen op de grote parkeerplaats voor Sportcentrum Kardinge. De politie komt graag met deze man in gesprek omdat hij getuige is geweest van de mishandeling. Het gaat om een man van tussen de 40 en 50 jaar oud, hij heeft een blanke huidskleur en een normaal postuur. De man was in bezit van een sportieve fiets. Kort voor de melding van de mishandeling had de man met een vrouw gewandeld in wandelgebied De Kardingerbult. Deze vrouw was naar schatting ook tussen de 40 en 50 jaar oud, een blanke huidskleur, droeg blond haar in een staart en is brildragend.

Mocht je de persoon zijn die gezocht wordt, of mocht je weten wie bedoeld worden, neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Daarnaast komt de politie ook graag in gesprek met andere getuigen van de mishandeling.