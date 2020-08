Politie: ‘Van wie zijn deze Bakery Wheels?’

nieuws

Foto: Politie Groningen

De politie in Groningen is op zoek naar de eigenaar van een vrij unieke ‘Bakery Wheels’ fiets. Deze werd dit weekeinde gestolen in de Stad.

“De eigenaar of eigenaresse heeft zich nog niet gemeld”, vertelt wijkagent Siard Heidanus op Twitter. “Ik wil daar graag verandering in brengen. Hopelijk kan de fiets snel terugkeren naar de eigenaar.”

Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844, via een persoonlijk bericht op Facebook of door de wijkagent te berichten via Twitter.

