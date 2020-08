Politie op Schiermonnikoog vindt veel badgoed in duinen

nieuws

Foto Andor Heij. Strand Schiermonnikoog.

De politie op Schiermonnikoog heeft een bijzondere vondst gedaan in de duinen nabij paal 7 aan het Noordzeestrand: meerdere setjes badgoed. Inmiddels zijn twee setjes herkend.



Ze waren begin augustus gestolen bij bungalowpark De Monnik. Iemand grapt bij de reacties op het Facebookbericht van de politie: ‘Loot graag mee voor de roze’.

Onlangs meldde de nieuwsverzamelsite Drimble nog dat het aantal misdrijven in één maand op Schiermonnikoog enorm gestegen was. Het bleek te gaan om de maand juni toen er vijf misdrijven waren genoteerd op Schiermonnikoog (een vernieling, een fietsdiefstal en drie vermogensdelicten). Een maand eerder in mei was er één misdrijf gepleegd.

‘Dit is derhalve in juni 2020 een stijging van 80 procent ten opzichte van een maand eerder’, concludeert Drimble.