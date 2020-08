Politie: ‘Meer controles op alcohol onder gebruikers van deelscooters’

nieuws

Foto Andor Heij

Het Team Verkeer van de Politie Noord-Nederland gaat de komende periode vaker controleren op het gebruik van alcohol bij bestuurders van deelscooters in de Stad. Dat liet de dienst maandag weten op haar Facebook-pagina.

Afgelopen vrijdag blies een bestuurder van een deelscooter in Groningen nog 265 Ug/l, omgerekend tussen de 0,5 en 0,6 promille. “Het is zeer gemakkelijk om zo’n ding te pakken”, verklaarde de bestuurder. Volgens de politie was dit waarschijnlijk een duur ritje, want het kostte de bestuurder een rijverbod en een strafblad.

“ We komen dit helaas steeds vaker tegen”, zo schrijft politie. “Na het stappen snel op deze bromfietsen naar huis, is kennelijk goedkoper dan bijvoorbeeld een taxi. Maar de gevolgen zijn groot als je dan een ongeluk krijgt of gepakt wordt door de politie. De verzekering zal bij een ongeval niet uitkeren en dan zal je dus zelf alle kosten die daaruit voortvloeien zelf moeten bekostigen.”