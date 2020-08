Politie en bewaker zijn dief van OOG-fiets te snel af

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Aangifte doen van fietsendiefstal loont. Dat merkte OOG-verslaggever Wouter Holsappel toen hij na het maken van een reportage een elektrische fiets van de omroep kwijt was.

“We kregen een tip van iemand die ’s nachts het gebied rond het UMCG bewaakt, vertelt Bert Holthof, wijkagent in het centrum van Groningen. “Hij ging kijken na een raar geluid en zag een schim weglopen. De bewaker nam contact op met de politie. De kwam ter plaatse en trof de fiets aan met duidelijke sporen van braak. De fiets werd meegenomen naar het bureau. Ik heb zelf even een kort onderzoekje gedaan. We zijn naar de betreffende fietsenhandelaar gegaan en zo kwamen we bij jullie terecht.”

Frustraties bij slachtoffers van fietsendiefstal zijn volgens Holthof begrijpelijk, maar geen reden om geen aangifte te doen: “Als er in korte tijd drie fietsen van je gestolen worden, dan snap ik dat je gefrustreerd raakt als je niks hoort. Maar als je geen aangifte doet, dan kunnen wij er niks mee.”

Namens de politie geeft Holthof nog een paar handige tips: “Maak een goede foto van je fiets, schrijf merk, typenummer en de naam van de fietsenwinkel op en bewaar dit in je administratie. Daarmee maak je het ons een stuk gemakkelijker als je fiets gestolen wordt. Want op deze manier kunnen we een gestolen fiets makkelijk matchen met een eigenaar. Zo is dat bij jullie ook gebeurd, want we wisten eigenlijk al voor de aangifte dat de fiets van jullie was.”