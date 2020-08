Politie bevrijdt hond uit snikhete sportwagen bij Hornbach

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De politie moest vrijdagmiddag de ruit van een BMW sportwagen inslaan op het parkeerterrein van bouwmarkt Hornbach in Groningen om een hond uit de snikhete auto te bevrijden.

Omstanders en beveiligers waarschuwden de politie nadat ze de hond lange tijd in de auto zagen zitten. In de bouwmarkt is de bestuurder zeker twee keer opgeroepen om zich te melden.

Toen de bestuurder terugkeerde bij de auto, stond de hond al buiten bij de politie. Volgens de bestuurder was hij maar een kwartiertje weg geweest. Maar omstanders meldden dat de hond zeker een half uur in de auto zat.

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)