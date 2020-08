Pilot leenlaptops voor basisscholieren wordt provinciaal uitgerold

nieuws

Foto: Pexels.com

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de Computerbank Midden-Groningen het project Leenlaptops provinciaal uitrollen. Dat maakte de Stichting Computerbank maandagochtend bekend.

Basisscholen in de provincie kunnen laptops lenen voor leerlingen die thuis geen laptop of computer hebben. “Dan kunnen ze thuis een werkstuk of spreekbeurt maken en hoeven ze geen extra tijd op school door te brengen”, vertelt Hans Huiting, voorzitter van de Computerbank. “Het afgelopen jaar hebben we een pilot gehad in de Stad en Midden-Groningen. Dat was erg succesvol. Er zijn meer dan 80 laptops uitgeleend.”

Door de financiële steun van fondsen kan de Computerbank het project nu provinciaal uitbreiden. Er zijn geen kosten aan de uitleen verbonden.“De voorwaarde die we stellen is dat we een kopie krijgen werkstuk of spreekbeurt”, gaat Huiting verder. “Dan zie je de leukste verhaaltjes.”

De uitleen van laptops in de Stad blijft ook gewoon doorgaan. Huiting: “De eerste reserveringen uit de Stad zijn inmiddels weer binnen. De laptops worden in de zomermaanden nagekeken en terug gezet naar eerdere instellingen. Dan kunnen ze weer op een geschoonde laptop van start.”