Pieterpadlopers lopen nog regelmatig mis: “Waar is de brug?”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ondanks dat de Paddepoelsterbrug al bijna twee jaar geleden werd aangevaren door een vrachtschip komen nog regelmatig Pieterpadlopers voor de verdwenen brug te staan.

Het Pieterpad is de bekendste langeafstandswandelroute van Nederland en voert van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht over een afstand van 498 kilometer, onderverdeeld in 26 etappes. Bij de tweede etappe is door de aanvaring met de brug over het Van Starkenborghkanaal een kink in de kabel gekomen. De wandelroute gaat van oudsher namelijk via de Paddepoelsterbrug. Wandelaars worden omgeleid via de Dorkwerderbrug. Volgens actiecomité Brug Terug hebben mensen die met behulp van een smartphone de route volgen geen problemen, maar wandelaars die een oude of traditionele routebeschrijving gebruiken komen dus voor een verdwenen brug te staan.

Voor de Wierumerschouwsterbrug heeft de Stichting Pieterpad een bordje geplaatst met informatie over de omleiding. Echter doordat er op dit punt veel te zien is ontgaat veel wandelaars het bordje. Deze week kwamen nog twee Pieterpadters voor de Paddepoelsterbrug te staan. Ze besloten terug te lopen naar Wierumerschouw maar op aanwijzen van een buurtbewoner werden ze op de omleidingsroute gewezen. Het actiecomité maakt ondertussen nog eens duidelijk dat de Paddepoelsterbrug snel terug moet komen.