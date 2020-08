Petitie voor compensatie collegegeld al ruim 25.000 keer ondertekend

nieuws

Een petitie om geld terug te krijgen van universiteiten en hogescholen is al ruim 25.000 keer ondertekend. De petitie is opgestart door studenten die vinden dat de kwaliteit van het online-onderwijs ondermaats is.

Initiatiefneemster van de petitie is de 21-jarige Sema Keskin. Keskin studeert Psychologie aan de Tilburg University. Door de coronacrisis volgen studenten sinds halverwege maart aangepaste colleges die voornamelijk online worden gegeven. Ook in het nieuwe studiejaar, dat in september begint, zal er nog veel onderwijs op afstand worden gegeven. Dit tot onvrede van de studenten. Zij vinden dat de online-lessen chaotisch verlopen en ook zijn docenten en hoogleraren vaak onbereikbaar. Daarnaast kan er beperkt gebruik worden gemaakt van de faciliteiten op de onderwijsinstellingen.

Keskin vindt de gang van zaken onacceptabel. Toen ze hierover sprak met medestudenten werd het idee geboren om een petitie te starten die inmiddels al ruim 25.000 keer ondertekend is. Keskin betaalt voor het komende studiejaar rond de 2.100 euro studiegeld. Een bedrag dat volgens haar niet strookt met de kwaliteit van het onderwijs. Zij ziet graag dat een derde van het collegegeld gecompenseerd wordt. De petitie wil de studente binnenkort overhandigen aan het ministerie van Onderwijs.

De petitie vind je op deze website.