Petitie behoud drafbaan Stadspark al ruim 3.300 keer ondertekend

Foto: Lesley Pietens

De petitie voor het behoud van de drafbaan in het Stadspark is inmiddels ruim 3.300 keer ondertekend. Tot volgende week zondag kunnen mensen hun handtekening nog zetten.

De petitie startte op 10 maart. Met name in de eerste dagen liep het storm. De afgelopen weken druppelen er nog dagelijks handtekeningen binnen waarbij de teller zondag op 3.312 staat. De petitie is gestart door de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging, de KHRV. Sinds 1923 organiseren zij draverijen op de drafbaan in het Stadspark. Het gemeentebestuur wil echter de huurperiode per 1 januari aanstaande beëindigen omdat de drafsport overige evenementen in de weg zit.

De vereniging is fel tegen de plannen en vindt dat de drafsport bij de Groningse geschiedenis en cultuur hoort en onlosmakelijk met de stad is verbonden. Tot volgende week zondag kunnen er nog handtekeningen onder de petitie gezet worden. In september praat de gemeenteraad over de toekomstplannen van de drafbaan.

De petitie vind je op deze website.