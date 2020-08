Persoon in scootmobiel raakt te water bij Noord-Willemskanaal

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een ongeluk zaterdagmiddag aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal is een persoon in een scootmobiel te water geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.45 uur. “Het is gebeurd in het verlengde van de Du Perronlaan”, vertelt Ten Cate. “Een persoon op een scootmobiel verplaatste zich over het fietspad dat parallel loopt aan het Noord-Willemskanaal. Door nog onbekende oorzaak is de persoon in een sloot terecht gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Behalve een ambulance en de politie kwamen ook de duikers en een boot van de brandweer naar de ongevalslocatie. Toen zij ter plaatse kwamen was het slachtoffers door omstanders al op het droge geholpen.”

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. “Brandweerlieden hebben de scootmobiel op de wal getrokken.” Naar de precieze toedracht wordt onderzoek gedaan.