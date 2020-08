Patiëntenfederatie verbaasd over ‘GGZ-brandbrief’

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De Patiëntenfederatie Nederland is verbaasd over de brandbrief van de geestelijke gezondheidszorg over de coronamaatregelen die afgelopen week online werd gezet. In de brief vragen zorgmedewerkers om een einde te maken aan de anderhalvemetersamenleving. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

“Wij herkennen dit beeld niet. Dit is wel erg zwart-wit”, laat een woordvoerder van de Patiëntenfederatie aan de krant weten. De brandbrief is inmiddels ruim 9.300 keer ondertekend. Ruim tweeduizend handtekeningen zijn gezet door zorg-professionals. Toch zijn er de afgelopen dagen vraagtekens gerezen rond de brandbrief en de handtekeningen. Iedereen kan namelijk de brief ondertekenen met een valse naam en een valse titel. Uit onderzoek blijkt dat veel hulpverleners die de brief ondertekend hebben helemaal niet in het BIG-register staan. Het BIG-register geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener kan en mag uitvoeren in zijn of haar werkveld.

Aanvankelijk wekte de brandbrief ook de indruk dat deze namens de GGZ is opgesteld. Dit is niet het geval. Het gaat om een brief namens hulpverleners uit verschillende sectoren. In de brandbrief schrijft men dat de huidige coronamaatregelen buitenproportioneel zijn. Volgens de opstellers houdt het kabinet nauwelijks rekening met de psychische schade die mensen oplopen. Ze vrezen ook voor een forse toename van het aantal zelfmoorden.

Deel dit artikel: