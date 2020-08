Partij voor het Noorden wil actie van provincie voor kermisexploitanten

nieuws

Foto: Johannes Rienks - OOG

De Statenfractie van de Partij voor het Noorden heeft het College van Gedeputeerden schriftelijke vragen gesteld over de problemen rondom de (Groningse) kermisbranche, die door de coronacrisis zwaar wordt getroffen. Aanleiding voor deze vragen is een brandbrief van kermisvrouwen, die ze begin juni aanboden aan de Tweede Kamer.

De fractie wil dat het college in overleg gaat met de kermisbranche om een op maat gesneden oplossing voor deze branche te maken. Ook wil de fractie dat het college bij de regering aandringt op het maken van een passend noodfonds voor de kermisbranche.

“Een van de belangrijkste doelen van het provinciebestuur is het behoud van de leefbaarheid op het platteland”, zo schrijft de fractie. “Het een of twee keer per jaar organiseren van dorpsfeesten met kermis is daarvoor belangrijk. Kermissen horen bij de cultuur van Groningen. Veel exploitanten van kermisattracties wonen en werken in onze provincie. Het niet doorgaan van kermissen betekent voor de gezinnen een stevige inkomstenderving met als mogelijk gevolg dat in de nabije toekomst kermissen niet meer georganiseerd kunnen worden of veel minder attracties gaan krijgen.