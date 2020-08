Partij vd Dieren: ‘Kinderboerderij moet stoppen met verkoop dieren op Marktplaats’

nieuws

Screencap van website Marktplaats met advertenties van De Beestenborg

De Partij voor de Dieren heeft donderdagmiddag vragen gesteld aan het college van B&W over het fokbeleid op Groningse kinderboerderijen. De fractie vindt dat de verkoop van dieren op Marktplaats niet past bij een ‘selectief fokbeleid’.

“De verantwoordelijkheid van de gemeente voor de dieren reikt voorbij de hekken van de kinderboerderij”, aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede. “Relaties met dieren zouden voor altijd moeten zijn, net als met familie en vrienden”.

In 2016 stelde de fractie ook al vragen over het fokbeleid van kinderboerderijen in Groningen. Volgens de fractie gaf de gemeente toen als reden dat het bij zou dragen aan het behoud van zeldzame landbouwrassen. De fractie wil daarover nu concrete succescijfers zien. Volgens De Wrede weegt deze reden niet op tegen het ‘ongewisse lot’ van de verkochte dieren.