Particuliere vastgoedbeleggers: ‘Woonplicht is symboolpolitiek en werkt niet’

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Een woonplicht invoeren voor nieuwe kopers, om het huizenbestand in de gemeente betaalbaar te houden, is volgens Laurens van de Noort (voorzitter Vastgoed Belang) geen goede oplossing voor het woningtekort. Dat laat hij dinsdag optekenen in het Financieel Dagblad.

Meerdere gemeenteraadsfracties en ook wethouder Roeland van de Schaaf voelen wel wat voor een dergelijke maatregel. Maar volgens Van De Noort heeft zo’n maatregels slechts een hoog symbolisch karakter en biedt het geen structurele oplossing voor het probleem. Nu mogen gemeenten deze plicht alleen opleggen bij de verkoop van eigen grond of in een exploitatie-overeenkomst met een grondontwikkelaar voor nieuwbouw en dat is volgens Van De Noort juist het segment waar woningbouw sterk achterblijft. Maar minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werkt aan een voorstel om de zelfbewoningsplicht uit te breiden naar bestaande woningen.

Van Der Schaaf liet in mei weten dat hij het opkopen van bestaande woningen door commerciële verhuurders ziet als het grootste probleem op de krappe huizenmarkt. Om dit probleem te tackelen overweegt Van der Schaaf om in bepaalde wijken een woonplicht in te voeren.