Oversteek sluis Stad en Lande nog dicht

Foto: Henk Ellérie

De oversteek over de sluis Stad en Lande bij de Groningse wijk Beijum blijft voorlopig nog gesloten. Dat laat waterschap Noorderzijlvest weten.

De oversteek werd op 25 februari van dit jaar gesloten vanwege een aantal ongelukken. Het waterschap werkte daarna aan een oplossing waarbij er onder andere relingen werden geplaatst en klaphekjes. Drie weken geleden werd de vernieuwde situatie geopend om kort daarna opnieuw gesloten te worden. De nieuwe klaphekjes bleken vernield te zijn. “We zijn op zoek naar een vandalismebestendige oplossing”, laat het waterschap weten. “Dat kost wat tijd. We kunnen nu nog niet zeggen op welke termijn we de oversteek weer kunnen openen.”

Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks laat weten het niet helemaal te begrijpen. “Ik kan best volgen dat het waterschap daar hekjes wil. Maar is een dranger op de bestaande metalen hekken vooralsnog niet voldoende? Het is al sinds 25 februari geen bruikbare doorgang. Dat is onderhand al een half jaar.”