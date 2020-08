Oversteek bij sluis Stad en Lande opnieuw dicht na vernielingen

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Nog geen week nadat de oversteek bij de sluis Stad en Lande in het Boterdiep heropende voor fietsers en voetgangers, heeft Waterschap Noorderzijlvest zich maandag genoodzaakt gezien om het pad opnieuw te sluiten. De nieuwe klaphekjes over de sluis zijn afgelopen weekend vernield.

“We repareren nog één keer en zijn in afwachting van nieuw materiaal”, zo schrijft het waterschap op Twitter. “Als na de reparatie de hekjes opnieuw moedwillig worden vernield, zien we ons genoodzaakt de oversteek definitief af te sluiten. We willen de oversteek graag faciliteren maar alleen als dat blijvend veilig kan.

Eind februari werd de oversteek, tussen de Hornbach en Beijum, afgesloten voor fietsers na een ongeluk waarbij een oversteker in het water viel. Toen sloopten vandalen de afsluiting van de sluis open.

